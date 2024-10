Emilia Romagna, De Pascale da Conte: “Iv? Lavoriamo per coalizione aperta” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Due ore di colloquio a Roma tra il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e il sindaco di Ravenna e candidato per il centrosinistra alle elezioni regionali in Emilia Romagna Michele De Pascale. Sul tavolo della discussione, nella sede M5S, la composizione della coalizione. La chiacchierata con Conte “è andata molto bene. Abbiamo parlato degli ultimi nodi del programma. Ieri c’è stata una iniziativa molto positiva a Bologna con più di mille persone e stiamo definendo gli ultimi dettagli per chiudere la coalizione”. Lapresse.it - Emilia Romagna, De Pascale da Conte: “Iv? Lavoriamo per coalizione aperta” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Due ore di colloquio a Roma tra il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppee il sindaco di Ravenna e candidato per il centrosinistra alle elezioni regionali inMichele De. Sul tavolo della discussione, nella sede M5S, la composizione della. La chiacchierata con“è andata molto bene. Abbiamo parlato degli ultimi nodi del programma. Ieri c’è stata una iniziativa molto positiva a Bologna con più di mille persone e stiamo definendo gli ultimi dettagli per chiudere la”.

