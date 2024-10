E’ made in Napoli l’unica azienda del Sud alla fiera mondiale dei giochi da tavola in Germania

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) C’è un po’ diSpiel 2024, ladel Gioco di Essen, evento di riferimentoper quanto riguarda il mercato del gioco da tavolo. Si tratta diUniti, realtà partenopea leader del settore nel nostro Paese e unica realtà presente indel sud Italia. La Spiel è punto di riferimento per gli appassionati dida tavolo di tutto il mondo e attira migliaia di visitatori ogni anno, superando stabilmente le centoventimila presenze nelle ultime edizioni. La partecipazione diUniti assume un significato particolare, essendorealtà espositiva del Mezzogiorno a rappresentare la creatività e la passione italiana in un settore in cui il nostro Paese eccelle (tra creatori pluripremiati e produttori) ma che vede una risposta del mercato ancora timida, seppur in crescita.