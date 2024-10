Crisi del latte di bufala nel Lazio | La Regione ci tuteli

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ottobre 2024 – Interventi “rapidi e concreti ” a tutela delle aziende del territorio produttrici didiper “evitare che il settore si trovi in unairreversibile” vengono chiesti alladalle organizzazioni deldi Confagricoltura, Cia e Copagri, che parlano di una situazione allarmante che “rischia di compromettere la sopravvivenza di molte attività”. “La presunta eccedenza di prodotto, derivata da un calo della domanda ha portato alcuni trasformatori a non ritirare ilcreando un’instabilità che sta mettendo a dura prova l’intero comparto”, che è “una delle eccellenze dell’agroalimentare italiano e delin particolare”, spiegano le tre organizzazioni. “La qualità del prodotto non è mai stata in discussione e la filiera ha dimostrato di essere un esempio di innovazione e sostenibilità.