Carmelo Miano, il giovane hacker ha messo sotto scacco 56 delle 59 postazioni presenti negli uffici giudiziari di Gela (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ha messo sotto scacco 56 delle 59 postazioni presenti negli uffici giudiziari di Gela, in provincia di Caltanissetta, dai quali, attraverso un account di super-administrator, ha esteso il suo controllo ai server del ministero della Giustizia dislocati a Napoli: così Carmelo Miano, l’hacker quasi 24 enne (li compirà a fine mese) avrebbe operato per carpire dati sensibili e coperti da segreto investigativo Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ha5659di, in provincia di Caltanissetta, dai quali, attraverso un account di super-administrator, ha esteso il suo controllo ai server del ministero della Giustizia dislocati a Napoli: così, l’quasi 24 enne (li compirà a fine mese) avrebbe operato per carpire dati sensibili e coperti da segreto investigativo

