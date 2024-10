Vybes di Amici svela come approccia le ragazze su Tinder, ma viene criticato (Di domenica 6 ottobre 2024) In questa prima settimana di Amici la produzione ci ha fatto conoscere vari allievi, fra loro anche Vybes, cantante di Rudy Zerbi. Al secolo Gabriel Monaco, è nato a Roma ed ha 21 anni. Nell’ultimo quotidiano andato in onda, la produzione ha mostrato un confessionale di Vybes in cui svela come approccia le ragazze su Tinder. “Ogni volta che matcho una su Tinder e le scrivo ‘usciamo?’ mi annulla il match. Il mio approccio è sempre AOO col punto interrogativo finale. Il primo messaggio è sempre così. Significa tipo ‘ci sei?’, lei risponde tipo ‘eh’. Così per un po’ andiamo avanti così. AO è romano, secondo me spacca“. Un modo di approcciare bocciato da tutti i presenti, soprattutto da Senza Cri: “Ma tu fai orrori, non errori. Parli a versi, un po’ primitivo come approccio” e da Ilan Muccino, figlio di Gabriele Muccino: “Non è un buon approccio AO, magari scrivi EHI. AO è coatto“. (Di domenica 6 ottobre 2024) In questa prima settimana dila produzione ci ha fatto conoscere vari allievi, fra loro anche, cantante di Rudy Zerbi. Al secolo Gabriel Monaco, è nato a Roma ed ha 21 anni. Nell’ultimo quotidiano andato in onda, la produzione ha mostrato un confessionale diin cuilesu. “Ogni volta che matcho una sue le scrivo ‘usciamo?’ mi annulla il match. Il mio approccio è sempre AOO col punto interrogativo finale. Il primo messaggio è sempre così. Significa tipo ‘ci sei?’, lei risponde tipo ‘eh’. Così per un po’ andiamo avanti così. AO è romano, secondo me spacca“. Un modo dire bocciato da tutti i presenti, soprattutto da Senza Cri: “Ma tu fai orrori, non errori. Parli a versi, un po’ primitivoapproccio” e da Ilan Muccino, figlio di Gabriele Muccino: “Non è un buon approccio AO, magari scrivi EHI. AO è coatto“. (Biccy)

