Vespa stoccata alla Rai | A celebrazioni nulla su Porta a Porta

(Adnkronos) – Bruno Vespa contro la Rai per l'assenza di Porta a Porta tra quelli ricordati in occasione delle celebrazioni. "Ieri sera alla celebrazione dei 100 anni della radio e dei 70 della televisione sono stati ricordati tanti buoni programmi, da Mixer a Chi l'ha visto. Non una parola sui 30 anni di Porta a Porta. Cambiano le stagioni, ma l'anima profonda della Rai resta sempre dalla stessa parte", ha scritto il giornalista in un post su X.

