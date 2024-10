Tennis, Medvedev: “Sinner e Alcaraz beneficiano di queste palline” (Di domenica 6 ottobre 2024) Daniil Medvedev ha dato dimostrato la propria avversione per le palline presenti in campo nel corso della partita contro Matteo Arnaldi nell’ATP Masters 1000 di Shanghai. Spiegando quanto avvenuto, il Tennista ha detto: “Ammetto che a volte impazzisco. Ho provato per tutta la vita a trovare un modo per mantenere la calma, ma non si sa mai cosa potrebbe funzionare a volte. Ci sono stati momenti in cui ho oltrepassato il limite, ma oggi non era uno di questi. Quello che è successo è che mi sono arrabbiato al primo avvertimento che mi hanno dato e ho iniziato a coprirmi la bocca mentre parlavo con l’arbitro di sedia. In realtà non stavo dicendo niente, stavo solo mormorando cose come “sei molto cattivo, sei cattivo”. Poi ho ricevuto il secondo avvertimento ed è stato allora che la mia mente si è un po’ allontanata. (Di domenica 6 ottobre 2024) Daniilha dato dimostrato la propria avversione per lepresenti in campo nel corso della partita contro Matteo Arnaldi nell’ATP Masters 1000 di Shanghai. Spiegando quanto avvenuto, ilta ha detto: “Ammetto che a volte impazzisco. Ho provato per tutta la vita a trovare un modo per mantenere la calma, ma non si sa mai cosa potrebbe funzionare a volte. Ci sono stati momenti in cui ho oltrepassato il limite, ma oggi non era uno di questi. Quello che è successo è che mi sono arrabbiato al primo avvertimento che mi hanno dato e ho iniziato a coprirmi la bocca mentre parlavo con l’arbitro di sedia. In realtà non stavo dicendo niente, stavo solo mormorando cose come “sei molto cattivo, sei cattivo”. Poi ho ricevuto il secondo avvertimento ed è stato allora che la mia mente si è un po’ allontanata. (Sportface)

