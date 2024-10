Taekwondo, Italia sul podio ai Mondiali Juniores: De Angelis e Mangione vincono il bronzo (Di domenica 6 ottobre 2024) Chuncheon, 6 ottobre 2024 – Sono due splendidi bronzi le medaglie vinte dall’Italia Juniores di Taekwondo, ai Mondiali che si sono conclusi oggi a Chuncheon, in Corea del Sud. La prima medaglia è arrivata lo scorso 2 ottobre ed è andata al collo di Matteo De Angelis, nel peso dei +78kg, mentre la seconda l’ha ottenuta Angelo Mangione, nel pomeriggio di ieri, nei -73kg. Foto https://www.TaekwondoItalia.it ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. (Di domenica 6 ottobre 2024) Chuncheon, 6 ottobre 2024 – Sono due splendidi bronzi le medaglie vinte dall’di, aiche si sono conclusi oggi a Chuncheon, in Corea del Sud. La prima medaglia è arrivata lo scorso 2 ottobre ed è andata al collo di Matteo De, nel peso dei +78kg, mentre la seconda l’ha ottenuta Angelo, nel pomeriggio di ieri, nei -73kg. Foto https://www..it ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. (Ilfaroonline)

