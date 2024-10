Sinner-Etcheverry oggi, ATP Shanghai: orario, programma, tv, streaming, partite precedenti (Di domenica 6 ottobre 2024) Jannik Sinner affronterà Tomas Martin Etcheverry al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai: dopo aver liquidato il giapponese Taro Daniel all’esordio, il fuoriclasse altoatesino dovrà alzare l’asticella contro l’insidioso argentino, capace di regolare l’olandese Botic van de Zandschulp. Il nostro portacolori partirà con i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare l’insidioso sudamericano che cercherà il grande colpaccio. LA DIRETTA LIVE DI Sinner-Etcheverry (2° MATCH DALLE 6.30) Jannik Sinner ha vinto l’unico precedente disputato contro il 25enne, numero 27 del ranking ATP: il numero 1 del mondo si impose in tre set al secondo turno degli Australian Open 2023. In palio la qualificazione agli ottavi di finale da disputare contro il vincente del confronto tra lo statunitense Ben Shelton e lo spagnolo Carballes Baena. (Di domenica 6 ottobre 2024) Jannikaffronterà Tomas Martinal terzo turno del Masters 1000 di: dopo aver liquidato il giapponese Taro Daniel all’esordio, il fuoriclasse altoatesino dovrà alzare l’asticella contro l’insidioso argentino, capace di regolare l’olandese Botic van de Zandschulp. Il nostro portacolori partirà con i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare l’insidioso sudamericano che cercherà il grande colpaccio. LA DIRETTA LIVE DI(2° MATCH DALLE 6.30) Jannikha vinto l’unico precedente disputato contro il 25enne, numero 27 del ranking ATP: il numero 1 del mondo si impose in tre set al secondo turno degli Australian Open 2023. In palio la qualificazione agli ottavi di finale da disputare contro il vincente del confronto tra lo statunitense Ben Shelton e lo spagnolo Carballes Baena. (Oasport)

Sinner-Etcheverry oggi all’ATP Shanghai, quando gioca: orario e dove vedere la partita in TV e streaming - Jannik Sinner sfida oggi Tomas Etcheverry nel match di terzo turno del torneo 1000 di Shanghai. Sinner e Etcheverry scenderanno in campo dopo Arnaldi-Medvedev, non prima delle 8:30. Diretta TV solo su Sky.Continua a leggere . (Fanpage)

LIVE Sinner-Etcheverry, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: impegno argentino sulla strada degli ottavi - Dal canto suo Etcheverry, venticinquenne di La Plata (Argentina), arriva a sfidare il numero uno del mondo dopo il successo in tre parziali contro l’olandese Van de Zandschulp. Secondo confronto diretto tra i due tennisti, con l’azzurro che nel 2023 si impose in tre parziali agli Australian Open. ... (Oasport)

Sinner contro Etcheverry, oggi terzo turno Shanghai: orario e diretta tv - . (Adnkronos) – Jannik Sinner in campo oggi per il terzo turno dell'Atp Masters 1000 di Shanghai. L'incontro tra il 23enne altoatesino e il sudamericano è il secondo sul campo principale, dove […] The post Sinner contro Etcheverry, oggi terzo turno Shanghai: orario e diretta tv appeared first on ... (Lidentita)