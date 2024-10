Grande kermesse. Il ‘Festival del cavallo’ saluta (Di domenica 6 ottobre 2024) Sarà l’ultimo giorno, oggi, del "Festival del Cavallo", e sarà il più ricco di eventi. Il Festival del Cavallo, di scena in questi giorni all’ippodromo del Casalone, rientra negli eventi celebrativi dei 165 anni de La Nazione, che è media sponsor della manifestazione. Dunque, dopo due giorni intensi, in cui i grossetani varcando i cancelli del Casalone si sono immersi nel mondo dei cavalli potendone approfittare per vederne ogni sua sfaccettatura, oggi ci sarà il gran finale. Grande entusiasmo il primo giorno con la parata d’inaugurazione dal centro storico di Grosseto fino al Casalone per il taglio del nastro. Ieri invece, ha cominciato a prendere vita veramente la Grande macchina del Festival con, già dalle prime ore della mattina, un buon afflusso, che si è amplificato nel pomeriggio. Tribune affollate per assistere a esibizioni, caroselli equestri e spettacoli. (Di domenica 6 ottobre 2024) Sarà l’ultimo giorno, oggi, del "Festival del Cavallo", e sarà il più ricco di eventi. Il Festival del Cavallo, di scena in questi giorni all’ippodromo del Casalone, rientra negli eventi celebrativi dei 165 anni de La Nazione, che è media sponsor della manifestazione. Dunque, dopo due giorni intensi, in cui i grossetani varcando i cancelli del Casalone si sono immersi nel mondo dei cavalli potendone approfittare per vederne ogni sua sfaccettatura, oggi ci sarà il gran finale.entusiasmo il primo giorno con la parata d’inaugurazione dal centro storico di Grosseto fino al Casalone per il taglio del nastro. Ieri invece, ha cominciato a prendere vita veramente lamacchina del Festival con, già dalle prime ore della mattina, un buon afflusso, che si è amplificato nel pomeriggio. Tribune affollate per assistere a esibizioni, caroselli equestri e spettacoli. (Lanazione)

