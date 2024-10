Grand Tour Italia Appuntamento con la letteratura

(Di domenica 6 ottobre 2024) Secondocon i giovedì letterari aldi Bologna. Il 10 ottobre Gabriella Morini, ricercatrice presso l’Università degli Studi Pollenzo (Cuneo), presenta il suo ’De Gustibus’. Un saggio per conoscere il nostro quinto senso, il gusto che – al pari di vista e udito – veicola i messaggi dell’ambiente circostante. Giovedì 17 toccherà a Matteo Bassetti parlare di ’Pinocchi in camice’, in cui l’infettivologo affronta il tema delle bufale e delle false credenze in campo medico. Il 24 e il 31 ottobre e il 7 novembre, un tuffo nei classici con lo scrittore Emiliano Poddi, che commenterà in successione ’Madame Bovary’ di Gustave Flaubert, ’Frankenstein’ di Mary Shelley (perfettamente a tema Halloween) e ’Cuore di Tenebra’ di Joseph Conrad. (Quotidiano)