Estra Pistoia dopo il bell’esordio arriva il ko contro la Virtus Bologna | 84-68

Bologna, 6 ottobre 2024 – dopo il bell'esordio e la vittoria contro Napoli, l'Estra Pistoia non riesce a bissare il successo e cade in trasferta a Bologna contro la Virtus per 84-68. I bolognesi mettono le mani sulla partita fin dall'inizio riuscendo di fatto a controllare per quasi tutto il match. Pistoia non riesce a impensierire le V nere, che arrivano fino al +21, 68-47 a fine terzo quarto. Pistoia trova tra l'altro un Isaiah Cordinier in serata di grazia. Chiude con 16 punti in 21 minuti ed è la vera spina nel fianco dei toscani. Difficile contenere il francese, autore della fuga iniziale che in qualche modo condizionerà tutto il match. Si chiude 32-19 la prima frazione. Non cambia la musica nei secondi dieci minuti, con l'Estra che va all'intervallo ancora a distanza dalla squadra di Banchi, 51-39. Non cambia dopo il rientro dagli spogliatoi la musica.

