Blitz della zanzara tigre Caso di virus tropicale Ieri la disinfestazione intorno al San Donato

(Di domenica 6 ottobre 2024) Si scrive "Chikungunya", si legge "malattia febbrile acuta virale" trasmessa dalla puntura. A darne notizia è il Comune di Arezzo che ha immediatamente predisposto lain un’area che comprende l’ospedale Sane via Cesare Battisti. Ilè stato registrato infatti all’interno dell’ospedale dove una paziente, una giovane donna, di ritorno da un viaggio all’estero, si è recata presentando la sintomatologia tipica di questo. Dolori articolari e febbre. Una patologia che è bene precisare non risulta pericolosa se non per soggetti fragili che presentano anche altre patologie. La ragazza è in buone condizioni di salute e a breve sarà dimessa, spiegano dalla Asl, senza contare che ilnon si trasmette da uomo a uomo. (Lanazione)