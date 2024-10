Bagnaia ha vinto il Gran Premio del Giappone di MotoGP (Di domenica 6 ottobre 2024) Pecco Bagnaia fa l’en plein in Giappone e accorcia ancora nel Mondiale. A Motegi si impone il campione del mondo della Ducati che dopo la Sprint conquista anche la gara, vincendo il braccio di ferro con Jorge Martin. Sotto un cielo inizialmente coperto e minaccioso Pecco domina il GP dal via, dettando il passo con un ritmo impensabile per gli altri: alle sue spalle arrivano Martin, secondo dopo uno bello scatto in avvio, e Marc Marquez che nel finale resiste alla rimonta di Enea Bastianini, quarto. In campionato adesso, a quattro gare dalla fine, Martin resta leader, ma ha solo 10 punti di vantaggio sull’agguerrito Bagnaia. (Metropolitanmagazine) (Di domenica 6 ottobre 2024) Peccofa l’en plein ine accorcia ancora nel Mondiale. A Motegi si impone il campione del mondo della Ducati che dopo la Sprint conquista anche la gara, vincendo il braccio di ferro con Jorge Martin. Sotto un cielo inizialmente coperto e minaccioso Pecco domina il GP dal via, dettando il passo con un ritmo impensabile per gli altri: alle sue spalle arrivano Martin, secondo dopo uno bello scatto in avvio, e Marc Marquez che nel finale resiste alla rimonta di Enea Bastianini, quarto. In campionato adesso, a quattro gare dalla fine, Martin resta leader, ma ha solo 10 punti di vantaggio sull’agguerrito

