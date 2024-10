Arrestato mentre distrugge i vetri delle auto in sosta: 5 giorni fa era stato fermato per lo stesso reato (Di domenica 6 ottobre 2024) Il 29enne è diventato da un po' di tempo "l'incubo" dei residenti dell'Esquilino. Rilasciato ha ricominciato a distruggere i vetri delle auto parcheggiate. (Di domenica 6 ottobre 2024) Il 29enne è diventato da un po' di tempo "l'incubo" dei residenti dell'Esquilino. Rilasciato ha ricominciato are iparcheggiate. (Fanpage)

Torna l'incubo dell'Esquilino: lo "spaccalunoti" seriale distrugge i vetri di altre sei auto - Arrestato. . Un incubo per i residenti dell'Esquilino. vetri sfondati con il coccio di una bottiglia. . Decine e decine di automobilisti poi costretti a mettere mano al portafoglio per riparare i finestrini delle loro vetture andati in frantumi con una frequenza disaminante. Uno spaccalunotti ... (Romatoday)

Auto si schianta sulla vetrina di una banca in pieno centro - Era da poco passata la mezzanotte di sabato 5 ottobre, quando in via Ponte di Tappia, a due passi da piazza Municipio, si è sentito un forte boato. Un'Auto a noleggio si era schiantata contro una delle vetrine della banca BCC (banca di credito cooperativo). Alla guida della vettura un... (Napolitoday)

Firenze: due arrestati alle Cascine col martello frangi vetri mentre tentano di rubare in un’auto - . Firenze – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno sorpreso due uomini di nazionalità tunisina, rispettivamente di 30 e 18 anni, in atteggiamento furtivo lungo questo Lungarno Santa Rosa. tutto a poche centinaia di metri dalla Piazza Vittorio Veneto, alle Cascine, luogo tristemente noto per i ... (Firenzepost)