Street parade Bologna oggi al via da Villa Angeletti alle Caserme Rosse la musica tekno attraversa la città

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024), 5 ottobre 2024 – Tantissimi gli appassionati diche si sono radunati al parco diper l’inizio della, la parata diche attraverserà diverse vie dellaper poi terminare al parco delle. Al momento, a causa della pia, il corteo non è ancora partito. Il serpentone passerà attraverso le vie Carracci, Zanardi, Marco Polo, Gagarin, Gobetti, Bolognese, piazza dell’Unità e via di Corticella. La, organizzata dal Movimento Arti Libere, torna indopo l’enorme successo dell’aprile 2023 quando il corteo è stato seguito da circa 10mila persone. Probabili saranno i disagi alla circolazione con le vie interessate che saranno chiuse al traffico per il passaggio della manifestazione, che è presidiata dforze dell’ordine con diversi agenti della polizia, della Locale e uomini della Digos.