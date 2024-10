Scontri violenti durante la manifestazione pro Palestina | 24 feriti tra le forze dell’ordine

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 5 ottobre 2024) Tensione alta enel pomeriggio di oggi, sabato 5 ottobre,lanon autorizzata proa piazzale Ostiense, Roma. Intorno alle 17:35, il sit-in inizialmente pacifico si è trasformato in un corteo che ha cercato di oltrepassare i limiti imposti dalle autorità. Una parte dei manifestanti, cercando di avanzare verso via Ostiense, ha tentato di forzare il blocco della polizia, dando il via a.Bottiglie e bombe carta sono state lanciate contro le, che hanno risposto con fumogeni e lacrimogeni, rendendo l'aria irrespirabile. Le cariche della polizia, avvenute in piazzale Ostiense, sono state accompagnate dall'uso di idranti per disperdere la folla. Glisono durati circa venti minuti,i quali alcuni manifestanti sono rimasti contusi.