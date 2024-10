La novità Omaggio a Perugia nel cinema

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) Un super cult degli anni ’70 girato a, grandi ospiti in sala e due tour guidati gratuiti sui luoghi delin città. Ecco la sezione speciale del “PerSo Film Festival“ che oggi e domani festeggiae la sua storia nella settima arte con una serie di appuntamenti imperdibili per cinefili e non solo. E così stasera alle 21 tutti al PostModernissimo per la proiezione a ingresso gratuito de “I corpi presentano tracce di violenza carnale“ (foto sopra), un film di culto del migliorethriller-horror all’italiana diretto da Sergio Martino (sotto) nel 1973, tutto girato e ambientato a. Il regista – considerato un maestro ispiratore da Quentin Tarantino – sarà in sala con il protagonista Luc Merenda e il critico Alessandro Boschi.