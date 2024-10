Fatturiamo tanto per guadagnare poco | il bar che ha rivoluzionato il caffè a Roma fa il punto sui costi della caffetteria

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 5 ottobre 2024) Tutto sommato, non possono lamentarsi da Faro –Specialty, il bar che ha portato un nuovo modo di berenella Capitale, e che ora guadagna i Tre Chicchi e le Tre Tazzine (massimo riconoscimento) nella guida Bar 2025 del Gambero Rosso. Ci sarà anche una nuova apertura il prossimo inverno, in zona Barberini, ma il progetto è ancora top secret: questo, però, non significa che la politica debba rimanere con le mani in mano. «Il momento storico è delicato, se la politica non aiuta la ristorazione, le cose non miglioreranno» ci tiene a precisare Dario Fociani, uno dei soci del progetto insieme ad Arturo Felicetta e Dafne Spadavecchia. A pesare sono soprattutto gli stipendi dei dipendenti, «ma su questo non scenderemo mai a compromessi, vogliamo lavorare con persone felici non frustrate».