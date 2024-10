Doctor Strange 3 | Sam Raimi forse di nuovo regista

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il più grande stregone dell’universo cinematografico Marvel potrebbe tornare sul grande schermo prima di quanto pensassimo. Venerdì, unrapporto di Jeff Sneider suggeriva che i Marvel Studios avessero “quasi concluso un accordo” affinché Samtornasse a dirigere un terzo film diha già direttoin the Multiverse of Madness del 2022, rilevando il franchise daliniziale diScott Derrickson. Non vengono forniti altri dettagli su quando dovrebbe uscire3 o di cosa tratterebbe, ma questo ci dà il primo chiaro indizio dell’esistenza del film da quando Multiverse of Madness ha fatto il suo debutto nelle sale e si è concluso con un finale strabiliante.