Cuba tra blackout sporcizia e corruzione | non è solo colpa dell’embargo

(Di sabato 5 ottobre 2024) Gli apagones a– interruzioni di corrente – stanno stravolgendo la routine ospedaliera di varie strutture, tra cui il Calixto García e l’Hospital Clínico Quirúrgico Joaquín Albarrán (meglio conosciuto come Clínico de 26) a La Habana, lasciando al buio le sale operatorie e rendendo inservibili i macchinari essenziali per dialisi e rianimazione. Il re è nudo, e ora anche la sanità pubblicana, eccellenza rinomata a livello globale, cede il passo a una “economia di guerra” come l’ha definita lo stesso presidente Miguel Diaz-Canel in una recente conferenza stampa. Per non farsi mancare niente, in quei giorni il Clinico de 26 è rimasto pure senz’acqua. Un incubo tale che un cronista locale, dopo averli visitati, ha posto domande scomode. È un segnale positivo: cittadini e giornalisti, non potendone più, cominciano a denunciare tali episodi sfidando la censura.