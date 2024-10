Componenti Boeing 787 non a norma a Brindisi 7 indagati | Messa a rischio sicurezza voli

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 5 ottobre 2024) Due società aerospazialine avrebbero fornitoaeronautiche non aalla Leonardo-Aerostrutture per la produzione dei settori 44 e 46 del787 Dreamliner realizzando parti aeree "con caratteristiche di resistenza statica e allo stress notevolmente inferiori, con riflessi sulladel trasporto". Per lastica anche strutturale dei veli, sarebbe stato impiegato titanio puro, invece di lega di titanio, e anche le leghe di alluminio utilizzate sarebbero risultate difformi dalle previste. La Procura diha emesso l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di sette persone e due società, ritenuti coinvolti in un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati che vanno dall'attentato alladei trasporti, all'inquinamento ambientale, alla frode in commercio.