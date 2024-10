Come finisce Il miracolo di Sharon | Michelle si salva?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il toccante film Ildicon la piccolache sie insieme a suo padre Ed riesce a raggiungere l’ospedale dove viene sottoposta al trapianto di fegato. L’intervento andrà bene e la bambina avrà un futuro sereno grazie alla generosità e alle capacità di, che riesce a smuovere il mondo per rendere fattibile un viaggio impossibile. A causa di una bufera di neve infatti, le strade sono bloccate, mafa lanciare un appello in tv e chiede con urgenza un elicottero che possa trasportare la piccola in aeroporto e da qui, con un volo, fino all’ospedale dove sarà effettuato l’intervento. Anche riuscire ad ottenere un volo privato non è stato facile, maè riuscita anche in questa impresa. Tutto senza social e internet, perché la vicenda si svolge nel 1994.