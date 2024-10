Città al cuore della musica mondiale Zanon un ventenne guida il Festival | Avevo 2 anni e già suonavo il violino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) di Serena Convertino GiovAndreaè veneto, ha 26e da quando ne aveva due tiene in mano un. E’, senza giri di parole, un prodigioclassica. Ma a sentirlo parlare è soprattutto un ragazzo pieno di passione per il proprio mestiere. Da ormai cinquedirige ad lo Youth Music, quest’anno dal 5 al 27 ottobre nella cornice del Teatro Petrarca.lei è giovanissimo ed è già uno dei migliori violinisti al mondo. Come ha iniziato? "Ho iniziato molto presto sia a fare concerti sia a frequentare il conservatorio. Tant’è che sono il più giovane iscritto. Riconosco che fare esperienze importanti già a una tenera età sia un vantaggio". E come è nata la sua sintonia con ? "E’ nato tutto dopo un concerto fatto qualche anno fa, nel 2019.