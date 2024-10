Alessia Orro | Velasco ci ordina di prenderci del tempo libero Prima se uscivamo venivamo guardate male

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 5 ottobre 2024), pallavolista, una delle ragazze della Nazionale d’oro a Parigi che questo weekend tornano in campo perché comincia il campionato di pallavolo, l’ottantesimo. Che torneo ti aspetti? «Molto difficile perché con Champions League, Coppa Italia e Mondiale per Club giochiamo ogni due giorni: faremo fatica a riposare. Le società di vertice dovranno essere brave a gestire le atlete, soprattutto quelle che non si sono fermate in estate. Si rischia di perdere punti contro i club di bassa classifica: ecco perché è il campionato più bello (e stressante) del mondo». Avete anche un nuovo tecnico. «Lavarini mi aveva già allenato a Busto Arsizio: è bravo, soprattutto è uno che sa ascoltare le giocatrici». Parlando di allenatori: cosa ti porti in campionato dei mesi passati con? «Ho imparato a giocare più semplice e serena, a fregarmene di più di tutto.