Uruguay Luis Suarez critica Bielsa | Riunione per chiedergli di darci almeno il buongiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024)ha deciso di lasciare la nazionale dell’circa un mese fa. L’attaccante ha mosso una pesantea Marcelo, ct della squadra celeste: “Ci sono state situazioni in Copa America che si sono verificate e hanno fatto male“, spiega ai microfoni di ‘DSports’. “Noi abbiamo dovuto rimanere in silenzio per rispetto verso la nazionale in quel momento”. Il giocatore dell’Inter Miami ha raccontato di una conversazione avuta con: “Mi sono seduto davanti a lui per discutere, ho parlato per cinque o sei minuti, l’ho guardato in faccia. Gli ho spiegato che i giocatori erano con lui, che avremmo rispettato le sue decisioni. Lui ha risposto solo con ‘Grazie mille,’, si è alzato e se ne è andato“.