La morte della vigilessa il perito della Procura non ha dubbi | Impatto volontario contro l’albero

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Pietrasanta (Lucca), 4 ottobre 2024 – Quell’incidente era apparso subito anomalo ai testimoni che avevano assistito alla scena. Ma che l’automobilista abbia volontariamente spinto la macchinaun albero, lo ha confermato in un’aula di tribunale il consulente, Andrea Del Cesta nel corso dell’ultima udienza che vede alla sbarra come imputato di omicidioDaniele Mazzolini, 63enne di Capezzano, marito di Anna Lucarini, la58enne di Pietrasanta morta in quello che all’inizio pareva un incidente stradale avvenuto sulla Sarzanese all’altezza del cimitero di Pietrasanta il 9 ottobre 2022. Nell’ultima udienza ilAndrea Del Cesta ha riferito ai giudici che l’fu dovuto a un movimentodel conducentevettura.