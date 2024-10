La foto più coraggiosa | Bianca Balti mostra la vistosa cicatrice dopo l' operazione | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024), che ha fatto sapere ai suoi follower di avere un cancro ovarico, nelle scorse ore hato sui social ladellal'cui è stata sottoposta per la rimozione del tumore. "Mi aspetta un lungo viaggio, ma so che lo batterò - ha sottolineato la modella -. Per me, per i miei cari (le mie figlie sono in cima alla lista), e per tutti voi che avete bisogno di forza, potete prendere in prestito alcune delle mie perché ne ho un sacco. La vita accade, dalle una ragione. Finora il cancro mi ha dato la possibilità di trovare la bellezza attraverso gli ostacoli della vita". Laha pubblicato una carrellata discrivendo a corredo: "Silver linings, part 1". A colpire i suoi fan, però, è stata un'immagine in particolare, quella in cui la top modelil suo addome con una lunghissima e. Segno dell'intervento che ha subito.