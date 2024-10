isybank app più scaricata nell’App Store lancia il salvadanaio digitale

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 4 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Punta sul valore del risparmio e sul miglioramento della consapevolezza finanziaria l’ultima novità di, la bancadi Intesa Sanpaolo: isy, il servizio gratuito che consente di accantonare piccole o grandi cifre direttamente in app., si legge in una nota, sta continuando la sua crescita grazie un’offerta sempre più completa, semplice e innovativa, che nasce dall’ascolto delle esigenze e delle richieste dei clienti. Il suo gradimento, in particolare tra i giovani, è confermato dal fatto che nei primi giorni di ottobre, l’app ha raggiunto la vetta della classifica delle app gratuite dell’Apprisultando la piùin Italia sui dispositivi Apple.