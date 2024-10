Insegnanti precari la sindacalista | Non si può assumere solo coi concorsi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Da diverse settimane si è riaccesa l’attenzione sulla difficile situazione deglia scuola. Questa categoria di docenti, che aspira a diventare di ruolo, costituisce da sempre l’anello debole del sistema scolastico, perché si trova ad affrontare una costante instabilità lavorativa e percepisce stipendi bassi. Non è un problema nuovo: ogni anno si ripresenta con tante ripercussioni sia per i maestri e i professori sia per gli alunni e le famiglie, ne scaturiscono parecchie lamentele a cui possono seguire dichiarazioni d’intenti di vari politici ed esponenti delle istituzioni, ma alla fine resta irrisolto. La gestione del concorso PNRR, finalizzato a ridurre l’elevato numero diattraverso assunzioni a tempo indeterminato, ha avuto tante criticità, a cominciare dalla tempistica, perché le prove sono ancora in corso mentre l’anno scolastico è già iniziato.