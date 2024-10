Franco Alfieri e la variante suppletiva di un appalto per finanziare anche i pagamenti alla ditta di famiglia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Messo alle strette perché la Regione Campania non ha finanziato l’della pubblica illuminazione pilotato verso la Dervit, consapevole che senza quei soldi salterebberodiImpianti’ (la tangente fatturata come sub),si fa venire un’idea: drenare risorse su Dervit attraverso un’altra cosa, una perizia di, un adeguamento di un altro lavoro, con gli avanzi del bilancio comunale. Lo dicono le intercettazioni del sindaco Pd di Capaccio Paestum e presidente della Provincia di Salerno, in carcere da ieri su richiesta della Procura di Salerno guidata da Giuseppe Borrelli.è accusato di corruzione e turbativa d’asta. I suoi uffici erano imbottiti di cimici, che non si sono perse una parola del progetto escogitato dal sindaco, molto fiero dell’idea: “Accuminciamu, accuminciamu.