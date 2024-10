Ferragni e la flessione dei ricavi l’indiscrezione | Silvio Campara pronto a investire milioni nelle aziende dell’influencer

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 4 ottobre 2024)di Chiara, il presunto compagno di Chiara, sarebbeche nel 2024, in seguito al Pandoro-gate, dovrebbero registrare unanei. È quanto afferma il settimanale Gente, secondo cui Fenice (l’azienda di Chiarandr) dovrebbe presentare il bilancio che potrebbe presentare dati differenti a quello del 2023. “Gli esperti stimano attorno al 40 per cento ladei” scrive il magazine “dovuta in buona parte alla fuga degli sponsor”. In soccorso di Chiara, però, potrebbero arrivare due uomini: Paolo Barletta e, Il primo è il “manager che è entrato in Fenice con 15,8di euro” che avrebbe deciso di non svalutare la sua quota, perché ritiene la crisi “episodica e transitoria”.