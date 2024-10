È morta Lea Pericoli la signora del tennis italiano aveva 89 anni

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ilè in lutto per la scomparsa di Lea: n. 1 d’Italia per 14, avrebbe compiuto 90a marzo. Numero 1 d’Italia per 14tra il 1959 e il 1976, record assoluto, e per altre quattro volte numero 2 (1960, 1961, 1962 e 1973). Leaha giocato 29 incontri in nazionale, con un record di otto vittorie in singolare e sei in doppio. Nel circuito internazionale ha vinto a Crans Montana nel 1954, Istanbul nel 1958, Bastad e Lesa nel 1960, Santa Fè nel 1961, Palermo e Lesa nel 1962, Genova nel 1968, Cairo nel 1969 e Roma Canottieri nel 1970. E’ stata finalista a Messina nel 1955, Atene nel 1958, San Paolo e Santiago nel 1961, Mosca nel 1962, Montecarlo nel 1966 e per 4 volte (1967, 1970, 1972 e 1973) al Cairo.