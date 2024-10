De Ligt bullizzato da Omorodion | Koeman e ten Hag lo sostituiscono come atto di misericordia Telegraph

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il mese scorso Ronaldha rivelato di aver sostituito Matthijs deper il suo bene. Il poveretto fu responsabile di entrambi i gol della Germania nel pareggio per 2-2. Fu sostituito a metà tempo per risparmiargli altre umiliazioni, scrive il. E’ un periodaccio per l’ex stella della Juve. “Sembra proprio che ora sia in un periodo in cui tutti i suoi errori vengono puniti”, ha detto il ct dell’Olanda. “Gli ho dato una nuova possibilità , ma alla fine l’ho protetto togliendolo”. Il problema è che tre settimane dopo, Erik ten Hag si è ritrovato nella stessa posizione: Deè stato letteralmentein campo quando il Manchester United ha pareggiato 3-3 con il Porto. E’ stato, racconta il giornale inglese, “il peggiore di un gruppo molto scarso” anche nella disastrosa sconfitta casalinga di domenica contro il Tottenham Hotspur per 3-0.