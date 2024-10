Arrivano i carabinieri e lancia dalla finestra 160 mila euro

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Quando ha visto arrivare i, ha aperto lae hato 160. È accaduto ieri nel corso di una delle perquisizioni disposteProcura di Santa Maria Capua Vetere nell’ambito delle inchiesta che vede indagati sette persone, scrive l’Ansa, tra cui il consigliere regionale della Campania Giovanni Zannini, imprenditori e il dirigente della Regione Campania Antonio Postiglione. I soldi, contenuti in un pacco, sono stati recuperati dai militari dell’Arma. La perquisizione è stata disposta nei confronti di una persona al momento non iscritta nel registro degli indagati da cui però uno degli imprenditori indagati, Alfredo Campoli, si recava spesso a ritirare consistenti somme di denaro, anche di circa 100, come è emerso dagli accertamenti dei militari dell’arma, dettaglia l’Ansa.