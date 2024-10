Stadio piscina e campo Lavori dopo l’alluvione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Lo‘Muccinelli’ e lacomunale di Lugo, senza dimenticare ilsportivo di Madonna delle Stuoie ‘Faccani’. Sono questi i tre impianti che hanno subìto danni a seguito della recente alluvione e che saranno interessati dadi ripristino. Grazie ai numerosi volontari accorsi si è subito provveduto alla pulizia e allo sgombero dei rifiuti, ma restano alcune criticità che richiedono un intervento mirato. Come si legge in una nota dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, "grazie all’aiuto dei volontari provenienti dalle diverse società sportive e associazioni è stata fatta una prima pulizia generale dello‘Ermes Muccinelli’ ed è in corso quella della pista di atletica dove è ancora presente il fango sul terreno.