Sampdoria-Juve Stabia | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Gara valida per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I blucerchiati sembrano essersi ritrovati e cercano continuità per le loro ambizioni di alta classifica contro i campani neopromossi che hanno suscitato una ottima impressione.si giocherà venerdì 4 ottobre 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Marassi.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE L’ avvento di Sottil sulla panchina dei blucerchiati non ha ancora determinato la tanto attesa scossa. Ma, almeno, sul piano dei risultati si registra una certa continuità con le due vittorie consecutive contro Sudtirol e Modena e la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia nel derby contro il genoa. Chiaro che non basta visto che la strada è ancora lunga, però si intravedono buoni segnali.