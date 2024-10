Nuova Volkswagen T-Roc 2025 | nuovo render di come sarà

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di giovedì 3 ottobre 2024) LaT-Roc delpresenta un’interpretazione avanzata del piccolo crossover combinando un design robusto e ispirato a fuoristrada con un aspetto urbano moderno. Molte altre persone trovano il T-Roc aggiornato che attraeun SUV esaltante, che assume il rischio e un’auto in città flessibile. L’autosvelata tra la fine del 2024 ed i primi mesi del. Si tratterà, probabilmente (stando alle notizie attuali) di uno degli ultimi modelli con base endotermica della Casa di Wolfsburg. Non la vedremo per il momento completamente elettrica. L’auto dovrebbe crescere di qualche centimetro rispetto ad oggi andando ad assomigliare ad una piccola Tiguan con forme più sportiveggianti. Le immagini utilizzate nell’articolo sono deipresi dal video del canale Youtube di Q Cars. Non si tratta di materiale ufficiale proveniente dalla cartella stampa del brand.