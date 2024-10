Milan ecco quanto può incassare Gerry Cardinale con la Champions League | le cifre

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 3 ottobre 2024)farebbeil club rossonero aavanzando nel cammino in: leIl, nonostante la doppia sconfitta con Liverpool e Bayer Leverkusen, ha ancora grandi possibilità di raggiungere i playoff della competizione europea, e di conseguenza avanzare il più possibile anche per una questione economica. Sì, perché la vittoria in una singola partita di, garantisce 2 milioni di euro. Settecentomila euro, invece, perriguarda il pareggio.che, quindi, tenendo in considerazione che ci sono ancora ben 5 partite da disputare, i rossoneri potrebbero cercare di puntare ad almeno 6/8 milioni di euro, vincendone 3 o 4 dei prossimi match. Con l’avanzamento ai playoff, poi, sarebbero da aggiungere nuovi ricavi provenienti dai diritti tv e dal botteghino.