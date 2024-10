Microsoft investe 43 miliardi in Italia | abbiamo eccellenti professionisti pagati molto meno che altrove

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 3 ottobre 2024)‘terra promessa’ per far lavorare allo sviluppo dell’intelligenza artificiale:ha infatti recentemente annunciato un massiccio investimento pari a 4,3di euro. Questo investimento si concentrerà sulla realizzazione di nuove infrastrutture per il cloud computing e lo sviluppo di tecnologie AI, con l’obiettivo di rendere il nostro Paese uno dei punti di riferimento per la rivoluzione digitale in Europa. Innon mancano informatici, ingegneri ed esperti di software geniali. Al tempo stesso gli stipendi sono in generale i più bassi dell’Europa occidentale. Tutti aspetti che ai colossi del tech comefanno gola. L’annuncio arriva in un momento cruciale per l’economiana, che si trova di fronte alla sfida di migliorare la propria competitività tecnologica a livello globale.