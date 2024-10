La rincorsa della metropolitana a Monza Pilotto incontra Sala | Apriremo i bandi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024)– Notizie incoraggianti sul fronte, dopo le preoccupazioni degli ultimi tempi. Il sindaco diPaoloha avuto un incontro, settimana scorsa, con Giuseppe, che da sindaco di Milano ha un ruolo centrale per determinare il futuro dei progetti sulle nuove tratte metropolitane, linea M5 (con le 7 fermate monzesi) compresa.rassicura dei buoni rapporti tra le due amministrazioni, e “sulla volontà condivisa di non trascurare l’impegno per arrivare quanto prima all’apertura di bando per i lavori di prolungamento di M5”. “Il nodo - spiega il primo cittadino monzese - è che mentre per il prolungamentolinea M1 a Bettola si ha ormai totale copertura finanziaria e si può procedere con l’apertura del bando, M5 ha bisogno di una grande attenzione”.