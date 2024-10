Fiorentina brutto infortunio per Mandragora | si fa male dopo il tiro

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Pessime notizie in casanel corso della partita di Conference League contro il TNS. All’intervallo le squadre sono ferme sul risultato di 0-0 con i padroni di casa che non sono riusciti a sbloccare l’incontro nei 45 minuti. Nei minuti finali del primo tempo una tegola per i viola: il centrocampistacalcia da posizione agevole ma il pallone si stampa sulla traversa.ilil calciatore viola metteil piede ed è costretto a lasciare il campo quasi in lacrime. Al suo posto Richardson. E’ già alta l’attesa un vista degli esami da programmare nelle prossime ore ma le sensazioni sulle condizioni dinon sono di certo positive. L'articoloper: si failCalcioWeb.