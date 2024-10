Confimprese crescono gli investimenti private equity nel retail

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il settore finanziario continua a investire nel segmento. Nel primo semestre del 2024, infatti, si registrano 208 milioni di euro dida parte dei fondi di, contro i 69 del primo semestre 2023. Sono inoltre 8 i deal chiusi rispetto a 6 dello stesso periodo dello scorso anno. A riportare i dati di Aifi in occasione del convegno 'e Finanza' a Milano è. Nel complesso il peso delsul totale mercato delle operazioni diè del 5%, in crescita sul periodo 2016-2023. Nel 2024 sono state annunciate e in larga parte chiuse 14 operazioni finanziarie e ulteriori quattro operazioni sono state annunciate da parte di investitori strategici come Richemont, Miroglio, L'Occitane, Fressnapf. Occorre tuttavia una maggiore spinta sul fronte degliesteri.