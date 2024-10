Chicago Fire | Severide lascerà Chicago Fire? Il promo del nuovo episodio 3 della stagione 13 fa preoccupare i fan

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La 51 potrebbe essere sul punto di perdere un altro membro chiave del suo cast? È questo il timore dei fan didopo il modo in cui si è concluso il secondoserie (andato in onda ieri negli stati uniti), e ildel terzo. Al termine del secondo13 disi è seduto con Damon e ha messo le cose in chiaro: uno di loro due deve lasciare la 51. Questa omissione è avvenuta dopo chesi è reso conto che stava facendo di tutto per prendersi cura di Damon e che la loro relazione stava offuscando il suo giudizio, portando a un trattamento speciale che non avrebbe mai riservato ad altri. All’inizio dell’, rispondendo a una chiamata che riguardava una donna intrappolata sotto una barca, Damon ha ignorato un ordine di Kidd ed è entrato subito in azione.