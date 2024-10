AEW | Shelton Benjamin is All Elite! Affianca MVP in attesa di Lashley che ha già firmato

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La scorsa settimana MVP ha fatto il suo debutto in AEW interrompendo un’intervista di Prince Nana. MVP è in cerca di affari e ha puntato proprio l’assistito di Prince Nana, Swerve Strickland, criticando il manager di non averlo aiutato nel feud contro Adam Page. Non solo Strickland, il fondatore dell’Hurt Syndicate, nome ancora non usato in AEW, ma registrato da MVP, questa notte ha puntato anche la campionessa TBS Mercedes Moné alla quale ha affidato il suo biglietto da visita. Eleganza e strafottenza Stanotte a Dynamite i ruoli si sono ribaltati rispetto alla scorsa settimana, Prince Nana ha interrotto un’intervista di MVP manifestando un po’ di frustrazione per l’interruzione della scorsa settimana e le parole dette su Strickland. L’ex WWE non si è preoccupato più di tanto e ha introdottonelle vesti di “Presidente della divisone dei reclami”.