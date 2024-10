Stadio dei Marmi pronto entro il 20 ottobre | con il Mantova si gioca in casa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Carrara, 22024 – Lodeiil 20. Il campo sportivo dovrebbe essere adeguato alle prescrizioni imposte dalla serie B, in occasione della gara calcistica con ilin programma per le 15. Ad annunciarlo è la sindaca Serena Arrighi che ieri ha illustrato lo stato di avanzamento dei lavori. Al lavoro per riaprire nei tempi stabiliti ci sono diversi tecnici e per raggiungere l’obiettivo sono impegnati diversi enti, tra cui la società sportiva Carrarese calcio, il Comune di Carrara, gli uffici della Lega di serie B, del Coni, e quelli dei vigili del fuoco. A oggi la stesura del nuovo manto in erba sintetica è quasi ultimata, mentrel’inizio della prossima settimana dovrebbe concludersi anche l’operazione di tracciamento delle righe di campo.