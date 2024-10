La tendenza più virale del momento per gli abiti da sposa? La tuta elegante

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il mondo del wedding cambia e glidafanno lo stesso. Le tendenze principesche si fanno sempre più da parte lasciando spazio a cerimonie più reali, dove l’importante è divertirsi e passare del tempo di qualità. Così, per rendere tutto questo possibile, la moda bridal si è aggiornata proponendo un’alternativa audace e innovativa al classico abito: lada. All’altare con un look non convenzionale, perfetta combinazione tra eleganza e praticità.