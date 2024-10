Iran Israele e attacco con missili | Teheran e Tel Aviv i messaggi incrociati

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'attaccacon una pioggia di, circa 200, in una giornata cruciale per la crisi in Medio Oriente. Lo spettro di una guerra estesa a tutta la regione, già in fiamme per la crisi di Gaza e l'escalation in Libano, si fa più concreto nella serata dell'1 ottobre, scandita dalle azioni L'articolocone Tel, iproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.