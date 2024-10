Gaudini ingegneri Siena | Ingegneria a servizio dell’uomo a cura della società

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) (Adnkronos) – "L’a è a, come sempre del resto, ma in questa fase di svolte, l’a pensata come lo strumento che si prendeattraverso tutte le tradizionali declinazioni e attraverso le nuove declinazioni: l’a biomedica, la robotica, l’a aerospaziale". Lo ha sottolineato Francesco, presidente dell’Ordine deglidi, L'articolo): “a a” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.