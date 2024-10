Fratoianni a Tajani e Crosetto | Perché non condannate gli atti di terrorismo del governo israeliano?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) “non riuscite a condannare glididela Gaza e in Libano?”. Lo ha chiesto Nicoladi Avs ai ministri Antonioe Guido, in audizione, su ciò che sta accadendo in Medio Oriente. “Quello che sta succedendo a Gaza non può più essere liquidato con un appello alla moderazione – ha aggiunto– è una cosa francamente insopportabile. E non è una questione di fare polemica. Sono 12 mesi di guerra, non c’è più una casa rimasta in piedi. Qui entra in gioco un’altra enorme questione, e cioè il naufragio definitivo nel diritto internazionale“. L'articolo: “nonglididel?” proviene da Il Fatto Quotidiano.